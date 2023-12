(Di venerdì 15 dicembre 2023) In attesa di definire le strategie per l'attacco, il presidente dei Blancos Florentino Perez pensa a riportare alla base un talento cresciuto nella cantera

Ottavi di finale Champions League: conosciamo le squadre - UEFA Champions League

... la sua squadra è stata in testa al campionato per 248 giorni la scorsa stagione, per poi arrivare seconda dietro al. Giocatore chiave: Martin Ødegaard Approdato dal Real Madrid ad ...

Manchester City, l'altro mercato: investire nell'Academy rende bene Tuttosport

Manchester City-Real Madrid, non solo Haaland: altro duello di mercato ItaSportPress

Lazio, Pino Insegno: "Ecco chi vorrei incontrare agli ottavi". E sull'Inter...

Dal sorteggio di Champions League alla sfida contro l'Inter. Sono questi i temi toccati da Pino Insegno, storico attore e conduttore di fede laziale, in collegamento a Radiosei. Ecco le sue ...

Manchester City-Real Madrid, non solo Haaland: altro duello di mercato

In attesa di definire le strategie per l'attacco, il presidente dei Blancos Florentino Perez pensa a riportare alla base un talento cresciuto nella cantera ...