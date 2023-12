Maltrattava moglie e figli | allontanato dalla casa con provvedimento d' urgenza della Procura

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il Giudice per le indagini preliminari di Tivoli, ieri 14 dicembre 2023, ha convalidato due provvedimenti adottati nei giorni scorsi sulla baselegge 168/2023 Contrasto alla violenza ai danni ...

Perseguitava e maltrattava la ex moglie: misura cautelare a carico di un 42enne

All'uomo è stato imposto il divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dalla ex, il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa ed il divieto di avvicinarsi all'...

L' indagine nei confronti dell'uomo è stata condotta dai carabinieri, immediatamente avviata a seguito della denuncia presentata dalla donna ...

Il provvedimento ha avuto origine al termine di una delicata indagine condotta dai Carabinieri di Melicucco

