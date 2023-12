Maltrattamenti nei confronti del padre | arrestato 29enne

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 15 dicembre 2023) I Carabinieri della Stazione di Laterza (TA), hanno tratto in arresto in flagranza di reato undel posto, presunto responsabile dei reati di atti persecutori, lesioni personali e violazione di domicilio ai danni del. La vicenda si è svolta a Laterza nei pressi dell’abitazione di un signore 52enne, che ha tentato di impedire al figlio non convivente di entrare nella propria abitazione. Di fronte alla porta chiusa il giovane avrebbe chiuso i contatori del gas e dell’acqua presenti nelle pertinenze dell’abitazione. L’escamotage ha funzionato, poiché il genitore poco dopo è dovuto uscire dall’appartamento per controllare cosa stesse succedendo. Mentre era intento a riaprire il contatore dell’acqua sporgendosi all’interno del piccolo vano ove era allocato, il figlio con un calcio avrebbe fatto chiudere violentemente lo sportello del ...