Mal Comune | le grane del Pd da Firenze a Reggio Calabria

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ok è quasi Natale e siamo quasi tutti più buoni. Ok, oggi si inaugura la mostra su Enrico Berlinguer all’ex Mattatoio di Testaccio e lasciamo spazio all’operazione nostalgia. Ok, ci sono altri pensieri più impellenti come le regionali e le europee, visto che su manovra e Mes non si tocca palla. Duole però ricordare al Partito democratico che l’anno nuovo porterà una ulteriore grana, quella delle comunali. Nel 2024, infatti, andranno al voto ben 27 capoluoghi, e in alcuni di questi – citando l’immortale Ennio Flaiano – la situazione si presenta già “grave ma non seria”. A cominciare da, di cui abbiamo ampiamente parlato. A una settimana dal lancio della candidatura della vicepresidente della giunta regionale Stefania Saccardi da parte del machiavellico Renzi, nulla è cambiato: i dem restano seduti sulla riva del Lungarno in attesa che passi il cadavere del ...