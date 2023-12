Mai tante fughe dall’Albania Dove Meloni deporta migranti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il ministro agli Esteri Antonio Tajani assicura che va tutto bene. Secondo lui il blocco della Corte costituzionale albanese sull’idea della presidente del Consiglio Giorgiadi esternalizzare i Centri per il rimpatrio in Albania si scioglierà presto. Nessun dubbio sui diritti umani, sul rispetto delle leggi europee e internazionali. Nulla. Secondo Tajani il blocco della Corte costituzionale albanese sull’idea delladi esternalizzare i Centri per il rimpatrio in Albania si scioglierà presto Ieri però il Coordinamento nazionale e il Gruppo Immigrazione di Area ha posto una domanda a cui néné Tajani e nemmeno gli altri componenti della ciurma di governo sanno rispondere. Se è vero che i presupposti per il trattenimento e per il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale o nazionale della persona ...