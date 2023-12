Maccarani | torna in pedana l’allenatrice “incubo” delle Farfalle | il lato oscuro dello sport

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Emanuelaè di nuovo Direttrice tecnica Nazionale della sezione di ginnastica ritmica. Si vorrebbe sempre parlare diin termini di passione, fairplay, gioco di squadra invece si riapre uno dei capitoli più bui e controversi degli ultimi anni, che coinvolge giovani e giovanissime ragazze “messe sotto accusa” per questioni legate al loro peso. A comunicare il ritorno inè stata la Federginnastica in una nota, in seguito al processo (in sede penale), ancora pendente, per le denunce per vessazioni e abusi psicologici riguardo al fisico di due ex ginnaste, che avevano frequentato l’Accademia di Desio dovelavorava. La fisicità per un atleta è sicuramente importante, ma qual è il limite tra la giusta pretesa di un fisico da “gara” e l’eccesso di potere esercitato da un allenatore? Le ...