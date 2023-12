Conte: "Grillo ha attaccato Giulia Bongiorno Sono prevalse le ragioni del padre". E sulle Europee lancia l'ex presidente dell'Inps Pasquale ...

A parlare è Giuseppe, leader, intervistato a 'Il rosso e il nero' su Radio 1, condotto da Francesco Storace e Vladimir Luxuria.giustifica Grillo sul caso del figlio , imputato per ...

I maldipancia M5s, il ricatto del Pnrr, le baruffe parlamentari e poi il sì. Ecco come Giuseppe Conte firmò ancora in sella ... Open

M5S, Conte: "Grillo convalescente" Adnkronos

M5S, Conte: “Grillo convalescente, supera un problema di salute”

(Adnkronos) – “Grillo L’ho sentito, è convalescente”. E’ quanto ha detto oggi il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di ‘Il rosso e il nero’ su Radio 1. “A Grillo facciamo innanzitutto auguri di pr ...

Mes, Conte: “Merkel mi spingeva a prenderlo, io le ho detto ‘mai'”

"L'Europa è una grande prospettiva in termini di opportunità. Ma in Europa ci devi andare con una visione, e questo governo non ce l'ha, tra gli amici di Vox, ...