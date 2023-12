Lutto nel mondo dei motori | è morto a 62 anni Alberto Antonini | fu portavoce della scuderia Ferrari

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Pubblicato il 15 Dicembre, 2023neldei: si è spento a 62all’Ematologia Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola di Bologna. Fufino all’inizio del 2019 dove arrivò insieme al team principal Arrivabene.era un personaggio molto conosciuto nelRossa, ma in generale in tutta la Formula 1. Nativo di Imola,ha lavorato in diverse testate importanti del settore, tra le quali Autosprint, e ha collaborato con Sky e con altre emittenti televisive. L’arrivo indiNel 2015 Sergio Marchionne diede il via ad una vera rivoluzione ...