Luminarie Giardini Brancaccio | biglietti | date e orari di apertura

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Dal 14 dicembre al 18 febbraio 2024 isaranno lo scenario di Light in Nature Life. LIGHTS IN NATURE – LIFE è una straordinaria e suggestiva esperienza immersiva che invita i visitatori a esplorare un giardino segreto nel cuore di Roma attraverso luci e suoni che reinventano la magia del Natale. Grandi e piccini potranno vivere un’avventura notturna ricca di incredibili proiezioni e spettacolari giochi di luce che celebrano l’armonia tra l’uomo e la natura e rappresentano la vita sul Pianeta Terra attraverso i suoi quattro elementi: acqua, aria, fuoco e terra. Un viaggio che sarà un percorso di bellezza, ma anche di consapevolezza verso una necessaria sostenibilità ambientale nel centro storico di Roma. LIGHTS IN NATURE – LIFE è uno dei capitoli del progetto Naturaleza Encendida, nato in Spagna e che dalla sua ...