Luminarie a Casoria | è scontro Dal Comune negano multe

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLuci sì, luci no: e anche a, sullenatalizie, scoppia lo. Ad accendere la miccia è un big locale come Tommaso Casillo, ex senatore ed ex sottosegretario alle infrastrutture. Dalla tribuna social denuncia: “Vengo a conoscenza che i vigili urbani divorrebbero multare i commercianti che a spese loro hanno illuminato i loro esercizi in occasione delle festività Natalizie”. Casillo trova “scandaloso un comportamento del genere”. E ingiunge: “Provvedesse il Sindaco a tutelare chi cerca di dare una mano alla nostra Città”. Fonti vicine alla giunta comunale, tuttavia, smentiscono le. Anche se a, in effetti, ilnon ha installato luci a spese proprie. L’amministrazione ha scelto di destinare ...