Lula fa appelli per il clima ma poi aderisce al cartello petrolifero dell’Opec

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Questa settimana il blog Diwan ospita il contributo di ella scrittrice e saggista Claudiléia Lemes Dias Solo ventiquattr’ore dopo la fine della Cop28, dove il presidentepiange parlando della salvaguardia delle foreste, l’Agência Nacional do Petróleo (ANP) brasiliana, forte del nulla osta dei ministeri dell’Ambiente e delle Miniere e Energia, mette all’asta 21 nuove aree di esplorazione di petrolio e gas nel bacino del Rio delle Amazzoni, oltre a zone inserite in ecosistemi riconosciuti dall’Unesco come “patrimonio naturale dell’Umanità”, come le montagne sottomarine Sirius, Touros e Guará, che collegano l’arcipelago di Fernando de Noronha all’unico atollo dell’Oceano Atlantico meridionale, l’Atol das Rocas. “Con tutte le alternative di matrice energetica che abbiamo, non ha senso mettere a rischio qualcosa di così importante per il Brasile e per il pianeta”, ...