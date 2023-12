Lucio Dalla figlio di Padre Pio? Cosa c’è di vero nella leggenda

Leggi su cultweb

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Quella diche sarebbediè unain voga da tempo, ma che sembra aver preso nuovo vigore di recente, e che che, pur non avendo mai trovato riscontri oggettivi, è stata più volte rimbalzata da vecchi amici e conoscenti di, in ultimo Gino Paoli che, in un’intervista rilasciata il 15 dicembre 2023 sul Corriere della Sera, a domanda risponde: “Sì, è possibile chefossedi. Di sicuro la madre lo lasciava tre mesi all’anno in convento da” Cazzullo, nel pezzo, riprende un’analoga dichiarazione, rilasciata sempre al Corriere il 10 dicembre 2023 da un altro decano del cantautorato italiano, Francesco ...