L’Oréal ci insegna come fare beauty marketing sui social media

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023)sta conquistando inel mondo del, eh sì, si vede. Conosciamo tutti l’azienda colosso del, e a tirare le somme di questo 2023, si può dire abbia registrato una crescita non comune e trasversale del valore deiguadagnati nei suoi portafogli di prodotti per la cura della pelle, dei capelli e del trucco,riporta CreatorIQ. Ilsuista chiaramente crescendo in tutte le sue categorie, ma i brand più importanti distanno crescendo molto velocemente. Maybelline New York,Paris e La Roche-Posay, di proprietà di, stanno sfruttando TikTok in modo più efficace rispetto alladelle ...