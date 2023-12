Alessia Marcuzzi manda in subbuglio i fan, spunta il commento ironico 'Non è geloso De Martino'

Lo ha fatto più voltecorso di questa ultima edizione di Boomerissima , che l'ha vista ... Si è sempre rialzata più forte di prima dalle critiche e anche quando fa qualchela prende a ...

Lo strafalcione nel libro delle elementari che fa infuriare gli archeologi la Repubblica

Lo strafalcione di Vespa per appoggiare la riforma Meloni: “Nessuno conosce i presidenti della… Il Fatto Quotidiano

Ballando con le Stelle, le pagelle: lo strafalcione di Garko (voto 5), Ventura si sposa, con proposta in diretta (voto 9)

L’ottava puntata del talent per vip danzerecci condotto da Milly Carlucci su Rai 1 vede il ritorno di Gabriel Garko funestato da una tremenda gaffe, la bellissima proposta di matrimonio di Giovanni Te ...

I colpi di teatro di Vespa sulle vittime di mafia: anche lui si fa interprete della ‘normalizzazione’

Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...