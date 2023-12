Lo squisito viaggio del Principe saudita con i suoi falchi | prenota 80 posti in aereo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Immaginate di vedere unpieno di...! Sì, avete letto bene,. In una foto che sta facendo il giro del web, più di 80 di questi rapaci, di proprietà di un, sono stati immortalati durante unnegli Emirati Arabi. E la cosa più incredibile è che ognuno di loro aveva un postoto e un proprio passaporto.a bordo: una pratica comune negli Emirati Arabi Non si trattava di unqualunque. Questa pratica, che può sembrare bizzarra a noi, è in realtà molto comune negli Emirati Arabi. La falconeria, ovvero l'addestramento di rapaci, è un passatempo molto popolare in Medio Oriente da secoli. E grazie ai cambiamenti climatici, ogni falco può avere un passaporto con validità di tre anni ...