LIVE – Sprint maschile Lenzerheide 2023 biathlon | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ile latestuale delladi, gara sulla distanza dei 10 km valevole per la terza tappa della Coppa del Mondo di. Cinque gli azzurri al via: Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Elia Zeni e Patrick Braunhofer. Soprattutto i primi tre, dopo i recenti buoni piazzamenti anche allo individuale, hanno tutte le credenziali per poter sognare un posizionamento sul podio. Occorrerà, tuttavia, la prestazione perfetta nella località svizzera sia sugli sci sia al poligono. Gli avversari, infatti, sono tutti di altissimo profilo, a cominciare dai fratelli norvegesi Tarjei e Johannes Thingnes Boe, che occupano rispettivamente il primo e il terzo posto della classifica generale. Da tenere ...