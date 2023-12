LIVE – Spezia-Bari | Serie B 2023 24 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 dicembre 2023) E’ tutto pronto per l’anticipo della diciassettesima giornata diB fra. Le due squadre non hanno iniziato alla grandissima per usare un eufemismo la stagione e le ambizioni di una promozionesi sono pian piano raffreddate. Ora lodeve addirittura guardarsi dalla zona rossa delle retrocessione, con i liguri che si trovano al penultimo posto con una sola vittoria nelle ultime cinque. Il, invece, si trova al nono posto e sta cercando di trovare un briciolo di continuità per tentare la risalita nei piani alti della classifica. Sportaface.it sarà insieme a voi per trasmettere latestuale del match. DOVE VEDERE LA GARA IN...