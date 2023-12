LIVE Slovenia-Italia 3-2 calcio a 5 in DIRETTA | azzurri alla caccia della rete del pari

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-5 Isgrò si fa un’altra volta rubare la sfera nella sua trequarti, bravo Pietrangelo a respingere la conclusione di Cop in uscita. -6 Motta perde un brutto pallone, ma per fortuna dell’lanon sfrutta un due contro uno a suo favore. -6 Motta mette dentro il pallone per Isgrò, ma Berzelak è attento ad anticipare il numero 7 azzurro. -7 Ci prova Isgrò da posizione impossibile, Berzelak non si fidapresa e mette il pallone in corner. -8 Manata di Duscak a Isgrò, ammonito il numero 11 sloveno. -8 Contropiede sprecato dall’! Glierano partiti in quattro contro due, ma la difesa slovena è riuscita a recuperare la sfera. -9 PALO TURK! In contropiede lava a un passo dal 4-2, ...