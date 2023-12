LIVE Slovenia-Italia 2-1 calcio a 5 in DIRETTA | inizia la ripresa!

Leggi su oasport

-19 Totoskovic entra in ritardo su Marcelinho, punizione. -19 MUSUMECI! Subito una grandissima occasione per l'! Pulvirenti trova la traccia per servire il capitano azzurro, schermato poi da un super Berzelak! -20LA19.33 Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. 19.32 Le due squadre stanno per rientrare in campo. 19.20 La formazione di Massimiliano Bellarte è sotto di un gol dopo la prima frazione di gioco: è laa condurre il punteggio per 2-1 dopo i primi venti minuti di gara. Azzurri che passano in vantaggio con Musumeci dopo nemmeno 2?, poi arriva la reazione dei padroni di casa, i quali rimontano l'con la doppietta di Buskovec. Primi 45? condizionati da ...