LIVE Slovenia-Italia 0-1 calcio a 5 in DIRETTA | Musumeci sblocca il match!

(Di venerdì 15 dicembre 2023) -15 ISGRO'! Che chance per l'Italia! Azione giocata di prima dalla formazione azzurra, il classe 2002 si ritrova il pallone del 2-0 sul destro dopo un rimpallo, ma è straordinario Berzelak a murare il tiro. -15 Bukovec va al tiro da posizione defilata, Pietrangelo devia fuori la sfera in spaccata. -16 Questa volta Merlim ci prova con il mancino, fa muro la retroguardia slovena. -16 MERLIM! Conclusione al giro con il destro ben calciata dal numero 10 azzurro, Berzelak salva la porta con un grande intervento. -17 Italia che avanza il suo baricentro per rimettersi subito in carreggiata, intanto è stato fischiato il secondo fallo di squadra ai padroni di casa. -18 GOOOOOOOOLAAAAA!! Punizione battuta da Motta che sorprende la Slovenia.

Diretta Napoli - Braga ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida sul nostro sito. Le formazioni: Allenatore: Artur Jorge Arbitro: Vincic (Slovenia) Assistenti: Klancnik e Kovacic IV uomo: Smajc

Live Slovenia - Kazakistan - Qualificazioni Euro 2024: Punteggi & Highlights Calcio - 20/11/2023 Eurosport IT

Calcio: Serbia in amichevole con la Russia se ok da Uefa e Fifa

(ANSA) - BELGRADO, 15 DIC - La Serbia, in vista degli Europei dell'estate 2024 in Germania, ha in programma un'amichevole con la Russia il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Slovenia-Italia, match valevole per la quinta giornata del girone D nella Elite Round per le qua ...