LIVE Sci di fondo | Sprint Trondheim 2023 in DIRETTA | Pellegrino eliminato ai quarti! Skistad trionfa tra le donne

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.01: Prima vittoria norvegese della stagione in campo femminile, la ottienecon un finale incredibile ai danni delle svedesi Svahn e Ribom, poi Diggins, Carl e L. Weng 13.59. E’ TRIONFO NORVEGIA! Kristine Stavaasnel rettilineo finale rimonta le due svedesi e vince sul filo di lana, secondo posto per Svah, terzo posto per Ribom, ancora sul podio ma non sul gradino più alto! 13.58.Se ne vanno in salita Ribom, Svahn e13.55: Al via nella finale femminile queste sei atlete: RIBOM Emma SWEKristine Stavaas NOR SVAHN Linn SWE DIGGINS Jessie USA KARLSSON Frida SWE WENG Lotta Udnes NOR 13.52: Solo Norvegia nella seconda semifinale, più veloce della prima. Vince Taugboel, secondo Valnes, ripescati Amundsen e Jenssen. ...