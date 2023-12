LIVE Sci di fondo | Sprint Trondheim 2023 in DIRETTA | Pellegrino eliminato ai quarti! Impressiona Wang | svedesi protagoniste fra le donne

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.16: Ora la quarta batteria con al via: 1 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 2 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR 3 SCHOONMAKER James Clinton USA 4 JENSSEN Matz William NOR 5 HAEGGSTROEM Johan SWE 6 SOSSAU Anian GER 13.15:il cineseche in salita distanzia tutti i rivali e va a prendersi la semifinale, secondo posto per Valnese. Batteria velocissima, ripescabili Golberg e Holmboe 13.12: Questi i protagonisti della terza batteria: 1Qiang CHN 2 VALNES Erik NOR 3 GOLBERG Paal NOR 4 CLUGNET James GBR 5 HOLMBOE Aleksander Elde NOR 6 MAKI Joni FIN 13.10. Ci ha provato l’azzurro ma gli è mancato lo spunto in salita, quello con cui aveva conquistato la finale a Ruka. La condizione c’è ma manca ancora qualcosa all’azzurro che nel finale ha cercato di fare la ...