LIVE Sci di fondo | Sprint Trondheim 2023 in DIRETTA | Federico Pellegrino unico azzurro qualificato! Svedesi protagoniste fra le donne

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.59. Questi i protagonisti della prima batteria della gara maschile. Nella seconda c’è: 1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 2 CHANAVAT Lucas FRA 3 OGDEN Ben USA 4 JAY Renaud FRA 5 SVENSSON Oskar SWE 6 STAREGA Maciej POL 12.57: Dominio assoluto per la tedesca Carl, secondo posto in rimonta per Kern. Batteria veloce e le ripescate sono L. Weng e Kahala 12.53: Queste ledella quinta e ultima batteria: 1 CARL Victoria GER 2 KERN Julia USA 3 KAHARA Jasmin FIN 4 WENG Lotta Udnes NOR 5 LUNDGREN Moa SWE 6 NIEMELA Hilla FIN 12.51. Volata di testa della statunitense Diggins che si qualifica assieme a Karlsson, eliminate le altre al via nella quarta batteria 12.47: Queste ledella quarta batteria: 1 HAGSTROEM ...