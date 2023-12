LIVE Sci di fondo | Sprint Trondheim 2023 in DIRETTA | Federico Pellegrino unico azzurro qualificato! Svahn la migliore tra le donne Fase finale dalle 12 30

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.18: l’appuntamento è per le 12.30 con i quarti di. A più tardi! 11.15. Queste le batterie maschili: 1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 2 CHANAVAT Lucas FRA 3 OGDEN Ben USA 4 JAY Renaud FRA 5 SVENSSON Oskar SWE 6 STAREGA Maciej POL 1 ANGER Edvin SWE 2 EVENSEN Ansgar NOR 3 NOVAK Michal CZE 4 NORTHUG Even NOR 5ITA 6 HALFVAON Calle SWE 1 WANG Qiang CHN 2 VALNES Erik NOR 3 GOLBERG Paal NOR 4 CLUGNET James GBR 5 HOLMBOE Aleksander Elde NOR 6 MAKI Joni FIN 1 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 2 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR 3 SCHOONMAKER James Clinton USA 4 JENSSEN Matz William NOR 5 HAEGGSTROEM Johan SWE 6 SOSSAU Anian GER 1 CHAPPAZ Jules FRA 2 BOLGER Kevin USA 3 EON George SWE 4 ARNESEN Harald Astrup NOR 5 DANIELSSON Emil SWE 6 GROND Valerio ...