LIVE Sci di fondo | Sprint Trondheim 2023 in DIRETTA | Federico Pellegrino cerca il riscatto Alle 10 00 le qualificazioni

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladellaa tecnica libera in programma a(Norvegia), che apre la quarta tappa della la Coppa del Mondo-2024.Prosegue questo weekend il lungo tour de force nordico della Coppa del Mondo-2024 di sci di, che si sposta dalla Svezia alla Norvegia ed in particolare aper la quarta tappa della stagione. La località scandinava ospiterà da oggi a domenica 17 dicembre tre competizioni individuali per genere: unain tecnica libera, uno skiathlon di 20 km ed infine una 10 km in tecnica classica con partenza a intervalli. Il cliché è sempre lo stesso. Per la gara ...