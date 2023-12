LIVE Sci alpino | SuperG Val Gardena 2023 in DIRETTA | si parte alle 11 45 | i pettorali

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LADINZA DELLADELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D’ISERE D10.30 11.21 Idinza: 1 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head2 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica 3 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar 4 194858GRE Nils 1994 FRA Salomon 5 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer 6 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer 7 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic 8 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer 9 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 10 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic 11 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head 12 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic 13 104531 CRAWFORD James 1997 ...