LIVE Sci alpino | SuperG Val Gardena 2023 in DIRETTA | inizia la gara | subito Paris col pettorale n 2

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D’ISERE DALLE 10.30 11.41 Il primo a partire sarà il francese Matthieu Bailet: in Vali primi pettorali non sono un vantaggio come altrove. 11.39 I due grandi favoriti partiranno uno dopo l’altro: lo svizzero Marco Odermatt con il 9, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde con il 10. 11.35 Per ritrovare un azzurro sul podio insulla Saslong bisogna invece ritornare al 2018, quando Christof Innerhofer giunse secondo alle spalle del norvegese Aksel Lund Svindal. 11.33 L’ultimo podio dell’Italia in Valrisale alla discesa del 2022, quando Mattia Casse giunse terzo. 11.30 Ilè stato ...