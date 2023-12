LIVE Sci alpino | Prova Discesa Val d’Isere in DIRETTA | Stuhec e Flury davanti a tutte | tanta Italia in top-10

Leggi su oasport

11:20 Adesso gli aggiornamenti saranno meno frequenti, ma seguiremole azzurre ancora in gara (ancora quattro al cancelletto) ed eventuali inserimenti in Top-10 delle altre atlete. 11:19 Le altrene scese fino ad adesso: 12a Nadia Delago (+1.37), 16a Nicol Delago (+1.71), 31a Laura Pirovano (+4.34). 11:18 Buone indicazioni in casa, dovele nostre hanno sofferto in alto per poi recuperare decimi su decimi da metà pista in poi, quando alla fine iniziavano le vere curve da tirare. Sesta posizione per Sofia Goggia (+0.96),di appena due centesimi a un'ottima Marta Bassino (+0.98).