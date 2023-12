LIVE Sci alpino | Prova Discesa Val d’Isere in DIRETTA | Stuhec e Flury davanti a tutte | in agguato Sofia Goggia

(Di venerdì 15 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADEL SUPERG DELLA VAL GARDENA DALLE 11.45 11:03 Anche la piemontese paga dazio dopo i primi due intermedi (+0.99). 11:02 Lontana la svizzera Priska Nufer, 16° posto per lei e distacco oltre ai due secondi. In pista Marta Bassino! 11:01sottotono per Huetter, che non va oltre la momentanea 12a piazza con un ritardo di +1.59. Vedremo se l’austriaca cambierà marcia in gara. 11:00 Prima padrona di casa che calca il pendio. La francese Laura Gauche si inserisce in 11a posizione con un distacco di 1 secondo e 48 centesimi. Ora attenzione all’austriaca Cornelia Huetter. 10:59 L’americana Isabella Wright con un finale incisivo è 10a a +1.33. 10:58 Nicol Delago fatica parecchio in fondo, per lei 10° posto staccata di +1.71 da ...

Sprint maschile Lenzerheide 2023 biathlon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

Occorrerà, tuttavia, la prestazione perfetta nella località svizzera sia suglisia al poligono. ... SEGUI LA DIRETTASTART LIST E PETTORALI DI PARTENZA PROGRAMMA E COPERTURA TV COPPA DEL MONDO ...

LIVE Sci alpino, Prova Discesa Val d'Isere in DIRETTA: attesa per Sofia Goggia, si comincia alle 10.30 OA Sport

LIVE! discesa maschile Val Gardena, Kilde favorito sulla Saslong! Diretta scritta e aggiornamenti in diretta Eurosport IT

Sci-fi thriller with 94% on Rotten Tomatoes leaves Prime Video this month

Directed by Bong Joon Ho (yes the man behind Parasite ), Snowpiercer is another critical success for the director with 94% on Rotten Tomatoes and with a brilliant premise and superb cast it's easy to ...

Death’s Game Season 1 Streaming: Watch & Stream Online via Amazon Prime Video

Wondering where to watch Death’s Game Season 1 online We have all the streaming details right here. Death’s Game is a sci-fi fantasy drama that follows a disillusioned Choi Yi Jae, who gets punished ...