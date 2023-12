LIVE Sci alpino | Prova Discesa Val d’Isere in DIRETTA | si parte! Attesa per Brignone e Goggia

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADEL SUPERG DELLA VAL GARDENA DALLE 11.45 10:34 La svizzera fa segnare i migliori intertempi in ogni settore della pista tranne l’ultimo, Gisin passa al comando con 1 secondo e 31 centesimi di margine su Pirovano. 10:32 Il primo riferimento posto da Pirovano è 1’50?39, ora subito riscontro importante per l’azzurra con Michelle Gisin in pista. 10:30 PARTITA LADELLAFEMMINILE! Buon divertimento e buono sci a tutti! 10:29 Temperatura a 0°C in Val d’Isére, in una giornata senza vento. Tutto è pronto per la partenza, si prepara al cancelletto Laura Pirovano. 10:28 Ecco la start list completa della: 1 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head 2 516284 GISIN Michelle 1993 SUI ...