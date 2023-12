LIVE Genoa-Juve 0-1 | Chiesa batte al posto di Vlahovic e segna su rigore!

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Pronti via e si parte subito una grande sfida che apre la 16ª giornata di Serie A. Ildi Alberto Gilardino, alle ore 20.45, ospita...

Genoa - Juve 0 - 0 LIVE: squilli di Malinovskyi e Chiesa

A Marassi, il match valido per la 16esima giornata di Serie A 2023/2024 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA Marassi,e Juve si affrontano nel match valido per la 16esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Juve 0 - 0: sintesi e moviola 1 Calcio d'inizio - È cominciata la ...

Genoa-Juventus 0-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Genoa-Juventus streaming dove vederla: Sky o DAZN La Diretta Live TuttoJuve24.it

LIVE TJ - Genoa-Juventus 0-0 - Super giocata di Cambiaso, Martinez salva su Chiesa

13' - CHE GIOCATA DELLA JUVENTUS! Grande iniziativa di Cambiaso che tiene l'uno contro uno con Bani, poi serve Chiesa di tacco. L'attaccante azzurro cerca il tiro-cross con Martinez che si salva in ...

LIVE TJ - Genoa-Juventus 0-0 - Malinovskyi prova a impensierire Szczesny

19:50 - Nemmeno panchina per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha provato fino all'ultimo a recuperare dalla sfida contro il Napoli, in cui ha accusato un problema al piede destro, ma in ...