LIVE Biathlon | Sprint Lenzerheide 2023 in DIRETTA | vince Doll | si arrende Johannes Boe Super Germania Bionaz e Giacomel in top 20 | Zeni con lo zero

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LA START LIST 15.1227° agli 8.4, ultimo sforzo per lui. 15.11 Anche Braunhofer con loa terra, in lotta per i punti. 15.10perde 12? dalla testa ai 7.5 chilometri e si gioca un piazzamento dentro i migliori 30. 15.09 Grandissimo Elia! L’azzurro trova un pesantissimo doppioed è nei 30 (24°) dopo il 2° poligono. 15.08 Abbiamo il podio definitivo.davanti aBoe e a Nawrath. Quarti a parimerito Laegreid e Horn. 15.07 Tra circa 2?, arriverà(0) al secondo poligono. 15.06 ArrivaBoe, che sarà secondo. 15.05 Arriva, 16°, appena davanti a17°, ...