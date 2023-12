LIVE Biathlon | Sprint Lenzerheide 2023 in DIRETTA | partito il primo azzurro! Primi rilevamenti nel 1° giro

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LA START LIST 14.25 Si apre il poligono con un disastro di Magazeev (3 errori). Rastorgujevs viene via con un errore. 14.23 Christiansen paga 0?7 ai 1.7 chilometri, dove Laegreid ha lo stesso tempo, strani questiintermedi norvegesi, dietro al moldavo Magazeev. 14.21:passaggi al 1.7. Guida Magazeev, con 0?4 di vantaggio su Rastorgujevs e 4? sul giovane finnico Mukkala. 14.18Sebastian Stalder, svizzero, che ha iniziato alla grande la stagione. Al momento sarebbe qualificato alla mass di domenica. 14.16 Partita la gara. Ricordiamo come la grande ondata di Covid abbia dimezzato il numero di atleti al via sia nello sci di fondo che nel, togliendo nomi pesanti come Samuelsson e Sundling nella disciplina ...