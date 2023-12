LIVE Barcellona-Olimpia Milano | Eurolega basket in DIRETTA | riaccendere la fiamma per scacciare la crisi

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella sfida tra, valida come match della quattordicesima giornata dell’, con palla a due alle 20.30.. L’EA7 Emporio Armaniè reduce da tre sconfitte ine attualmente è al sedicesimo posto in classifica, con solo quattro successi sin qui. Dall’altro lato, invece, i padroni di casa delsono secondi in classifica, con 10 vittorie e 3 ko nel Vecchio Continente, e con quattro successi negli ultimi 5 turni. L’avvio di stagione della squadra di Ettore Messina è stato sin qui a dir poco difficile, con l’esclusione di Kevin Pangos dal ...