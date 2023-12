LIVE Barcellona-Olimpia Milano 30-40 | Eurolega basket in DIRETTA | reazione spagnola | ma Melli li tiene lontani

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-43 TRIPLA SENZA SENSO DI SHAVON SHIELDSSSSSSSS 30-40 Canestro di Jokubaitis 28-40 Canestro di, già a 12 punti 28-38 A segno Hernangomez 26-38 Transizione vincente di Hall! 26-36 A segno anche il libero aggiuntivo 26-35 Clamoroso canestro diallo scadere dei 24 secondi e anche fallo subito 26-33 Due su due ai liberi per Vesely 24-33 Ancora un rimbalzo in attacco e segna Poythress 24-31 Laprovittola sta portando ildi nuovo in partita 22-31 A segno anche il libero aggiuntivo 21-31 Canestro spettacolare di Laprovittola che subisce anche fallo 19-31 Secondo quarto che inizia con il canestro di Davon Hall Finisce il primo quarto con unaottima sino a ora. Decisive le sei triple segnate, ma anche i 9 rimbalzi, di cui ...