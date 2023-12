LIVE – Barcellona-Olimpia Milano 12-24 | Eurolega basket 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ilindi, sfida valida per la 14^ giornata dell’di. Trasferta proibitiva per gli uomini di coach Messina, che arrivano in Catalogna dopo tre sconfitte consecutive nella competizione (già nove quelle totali a nemmeno metà regular season) e un importante problema infortuni. Di fronte, la seconda in classifica, reduce dalla vittoria contro il Fenerbahce dopo aver perso contro la Virtus Bologna. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 15 dicembre, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...