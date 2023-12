“L’Isola dei Famosi 2024” | ecco chi sarà la prima naufraga scelta dagli autori

Leggi su tvzap

(Di venerdì 15 dicembre 2023) News Tv.deiavrà inizio la prossimavera e già ora glidel programma stanno facendo i casting per scegliere i concorrenti. Secondo un’indiscrezione lanciata su Oggi, il programma avrebbe già trovato unaper la sua prossima edizione. Qual è il nome dellaconcorrente de?. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, la decisione di Mediaset spiazza i fan del programma Leggi anche: “Esco per lui”. Greta Rossetti, la confessione alle coinquiline del “GF” lascia tutti senza paroledei, le novità Secondo le indiscrezioni dei mesi scorsi, il reality si sarebbe dovuto prendere un anno di pausa per lasciare spazio ...