L’ipocrisia della Cop28 | chi fa già tanto | dovrà fare ancora di più

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Al direttore - Alla fine allale parole giuste sono state trovate per mettere d’accordo tutti, dai petrolieri agli ambientalisti. Come ci si è riusciti? Sommando anziché contrapponendo. Il documento finale elenca tutte le possibili tecnologie low carbon su cui investire. Le rinnovabili, l’efficienza energetica, il nucleare, il sequestro del carbonio. E dichiarando l’intenzione di “transition away” dai fossili, ma in modo equo e giusto, qualunque cosa questo significhi. Un po’ hanno mollato gli ambientalisti sul nucleare e sulla “carbon sequestration” e un po’ i petrolieri sulla “transition away”. Ma alla fine sarà l’economia reale a dire come andranno veramente le cose. Che dipendono da tre fattori. La velocità di implementazione di tutte le nuove tecnologie, il tasso di crescita dell’economia nei prossimi vent’anni e la conseguente crescita dei consumi di ...