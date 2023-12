Lionel Messi è “official icon” della nuova vacanza di Icon of the Seas

(Di venerdì 15 dicembre 2023) A gennaio del 2024, a Miami, l’otto volte vincitore del prestigioso premio Pallone d’Oro e Atleta dell‘Anno 2023 del TIME si unirà alla cerimonia di battesimo MIAMI – Unico calcio d’inizio segnerà l’inizio di unaera di vacanze quando la rivoluzionariaof thedi Royal Caribbean International debutterà a gennaio del 2024. La più grande compagnia di crociere del mondo ha rivelato che l’a sportivaè “” diof the. E in qualità diprima combinazione di vacanze nel suo genere, il calciatore più ...

Fifa 'The Best', 'finalisti' Messi, Mbappé e Haaland

Sono, Kylian Mbappé ed Erling Haaland i tre 'finalisti' del premio Fifa 'The Best' per il miglior calciatore dell'anno, assegnato grazie al voto online degli appassionati, oltre che di ...

The Best FIFA 2023 - Erling Haaland, Kylian Mbappé e Lionel Messi in finale per il premio di giocatore dell'anno Eurosport IT

Lionel Messi: da 32 a 495 euro, ecco i suoi vini italiani la Repubblica

Sotheby’s: 7,8 milioni per sei maglie dell’Argentina indossate da Lionel Messi durante i Mondiali in Qatar

Il set di sei maglie indossate da Lionel Messi durante la Coppa del Mondo FIFA 2022 è stato venduto per 7,8 milioni di dollari da Sotheby's ...

Fifa 'The Best', 'finalisti' Messi, Mbappé e Haaland

Sono Lionel Messi, Kylian Mbappé ed Erling Haaland i tre 'finalisti' del premio Fifa 'The Best' per il miglior calciatore dell'anno, assegnato grazie al voto online degli appassionati, oltre che di ...