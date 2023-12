Linzer torte | la decoro con tante stelle per accogliere l’anno nuovo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ledal mio punto di vista sono ben auguranti, per questo lacon una costellazione infinita, sovrapponendole per invitare la buona sorte a bussare alla mia porta. A dirla tutta, questa è una variazione a tema sulla base della Linz, una torta austriaca con una frolla di nocciole e un ripieno di marmellata. L’impasto si sposa divinamente con i frutti di bosco, i lamponi, ma se non ho quella confettura specifica, uso la fragola, i ribes, insomma, non mi focalizzo e vario a piacere. È semplicissima da realizzare e così decorata è ancora più scenografica ed invi. Per ottenere le stelline, in fondo, non serve altro che una formina apposita. Con gli avanzi di impasto, poi, preparo dei biscottini deliziosi. Insomma, nulla va sprecato, soprattutto in onore di questo 2024 ormai alle porte. Che ne dite di ...