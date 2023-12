L’intervista Eugenia Roccella | ma quale destra maschilista | la difesa della donna la stiamo facendo noi…

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il gender non è uno spauracchio agitato dalle destre tanto per fare slogan. Si tratta di un modo di approcciare il corpo sessuato prescindendo dal dato biologico. E’ un pensiero da non sottovalutare ed era ovvio che, di sfuggita, il tema entrasse nel panel sulla famigliaseconda giornata di Atreju. Dove il ministrosi è confrontata con Paola Concia, Ivan Scalfarotto e Francesco Borgonovo. Nel corso del dibattito rispondendo a una battuta di Borgonovo – “io sono contento che la Meloni siama di più sono contento del fatto che è di” –ha detto: “Io sono contenta per tutte e due le cose. Dobbiamo domandarci come mai Giorgia Meloni, unadi, è arrivata dove è arrivata. E c’è arrivata proprio perché ...