L’incriminazione di Hunter cucita su misura per coprire Joe Biden

(Di venerdì 15 dicembre 2023) La Camera Usa ha formalmente approvato l’inchiesta di impeachment del presidente Joe, avviata ormai da settimane su iniziativa dell’ex Speaker Kevin McCarthy. Compatti i due schieramenti, con i 221 Repubblicani che hanno votato a favore e i 212 Democratici contro. Sia i Democratici che i Repubblicani hanno avviato indagini di impeachment senza un voto formale. Ricordiamo infatti il precedente dell’inchiesta contro Donald Trump avviata dalla Speaker Dem Nancy Pelosi per la telefonata con il presidente ucraino Zelensky. Ma chiaramente l’approvazione dell’aula conferisce maggiore legittimazione all’inchiesta, dato che la Costituzione Usa attribuisce il potere di impeachment all’intera Camera e non allo Speaker. Ora uffici governativi e testimoni avranno più difficoltà a sottrarsi e a non rispondere alle domande. Poi, quando l’inchiesta sarà conclusa, la Camera ...