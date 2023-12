Limoges: Cocciaretto mette le semifinali nel mirino

dopo aver battuto in rimonta all'esordio la francese Hesse , n.311 del ranking, ha fatto molta meno fatica al secondo turno regolando in due set la lettone Semenistaja, n.144 ...

Nuovo successo per Elisabetta Cocciaretto, testa di serie numero 1, agli Open BLS de Limoges: nel torneo di categoria WTA 125 in corso a Limoges, in Francia, sul veloce indoor, l'azzurra, in tabellone ...

FRANCESCO LOIACONO - Nel primo turno del torneo WTA 125 sul cemento di Limoges in Francia, Elisabetta Cocciaretto vince in tre set, 1-6 6-2 6-3 con la francese Amandine Hesse e si qualifica per il sec ...