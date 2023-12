Libri | La storia accade in divenire | dal cpo alla Uiltemp

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Roma, 15 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Laè lieta di annunciare la pubblicazione del libro 'La, in' (Arcadia Edizioni). Una ricostruzione storica raccontata da chi l'ha vissuta in prima linea, un libro che esplora l'evoluzione della categoria, offrendo una visione generale e chiarificatrice sulle trasformazioni avvenute in quasi un trentennio all'interno del mercato del lavoro italiano. Nelle pagine sono raccontate le tappe più rilevanti dell'attività sindacale svolta dche, in un contesto fino ad allora inesplorato, ha portatocostruzione di diritti, tutele e migliori condizioni di lavoratrici e lavoratori atipici, verso i quali essa stessa ha concentrato la propria azione sin dsua nascita, nel 1998. ...