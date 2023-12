Lettera aperta al Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Entro la fine dell’anno sarà approvata la Legge di Bilancio 2024, una manovra che speriamo possa concretamente apportare un cambiamento radicale ed evolutivo del sistema economico italiano, e di conseguenza alla risoluzione di problematiche sociali importanti che affliggono il nostro Paese quali la bassa natalità, la precarietà e le disuguaglianze. Ma per arrivare a questo si necessita fortemente di strumenti, sia finanziari che operativi, che coinvolgano l’offerta del terziario avanzato, per metterlo nella condizione di dare supporto alle micro, piccole e medieproduttive nel creare valore aggiunto, per distaccarle così dalla logica del solo prodotto e da una filiera spesso di subappalto senza più margini. Auspichiamo pertanto una manovra rivolta anche alle micro e piccoleitaliane, spesso commodity e a basso valore aggiunto, ...