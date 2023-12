‘L’età giusta’ per Fabrizi | Cinquetti | Lojodice e Pitagora | «L’età della libertà»

Leggi su funweek

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Arriverà su Paramount+ il 24 dicembre il filmgiusta, diretto da Alessio Di Cosimo e prodotto da 101 Distribution. Nel cast Valeria, Gigliola, Giulianae Paolanei panni di quattro donne ottantenni che decidono di uscire di nascosto dalla RSA che le ospita per risolvere un caso di truffa romantica. Più di questo,giusta è in realtà la storia di quattro donne che non si arrendono al tempo che passa e che hanno due giorni per far crescere un ragazzo che non vuole diventare adulto (Alessandro Bertoncini). «Anna sono io nella vita privata, mi sono divertita. – dice subito Valeria– Sono stata scelta da questo bel figliolo che ci ha diretto (Alessio Di Cosimo, ndr). Noi quattro ci conoscevamo ma non abbiamo mai ...