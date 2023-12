L’Espressionismo di Aranka Székely | per osservare le mille sfumature della leggerezza della vita

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il vivere contemporaneo conduce molto frequentemente gli artisti a entrare nei meandri delle difficoltà, delle ansie di un vivere costantemente all’inseguimento di obiettivi materiali, dei disagi appartenenti a un mondo moderno in cui l’individualismo sembra essere assoluto protagonista nonostante di fatto ciò che più affligge l’esistenza sia proprio la solitudine che da esso deriva; questo atteggiamento introspettivo produce opere in cui le riflessioni, le domande a cui spesso non si trova risposta, dannoa opere in cui a emergere è proprio questo latorealtà, questa analisi di tutto ciò che appartiene al vivere contemporaneo. Ma di contro vi sono altri tipi di creativi che hanno bisogno di astrarsi da quel tipo di osservazione per entrare in una dimensione in cui a emergere deve essere la semplicità, la ...