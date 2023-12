Lecce | i convocati per il Frosinone | assenze pesanti per D’Aversa

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Roberto, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match contro ilRoberto, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di domani contro il. Assente Pontus Almqvist per febbre e Joan Gonzalez per squalifica. Di seguito la lista completa. PORTIERI: Brancolini, Falcone, Samooja.DIFENSORI: Baschirotto, Dermaku, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongra?i?, Smajlovi?, Touba, Venuti.CENTROCAMPISTI: Berisha, Blin, Faticanti, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani.ATTACCANTI: Banda, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza.

Convocati Lecce: ci sono Strefezza e Oudin, out Almqvist

Commenta per primo Sono 25 idi Roberto D'Aversa in vista della sfida che vedrà ilaffrontare il Frosinone. Non ce la fa Almqvist , mentre recuperano Strefezza e Oudin . ECCO L'ELENCO COMPLETO Portieri: Brancolini,...

I convocati di Lecce - Frosinone US Lecce

Domani Lecce-Frosinone, due assenze nei convocati di D'Aversa: Almqvist ha la febbre TUTTO mercato WEB

D'Aversa: "Solo Inter, Juve e Bologna hanno perso meno del Lecce, teniamolo a mente"

Lecce-Frosinone è una partita valida per la sedicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming. Scontro… Leggi ...

LECCE – D’Aversa chiama tutti a raccolta: “Con il Frosinone è importantissima, unione e positività”. I convocati

Il Lecce torna a giocare tra le mura amiche e lo farà in un altro scontro diretto, ospitando stavolta il Frosinone. L'importante incontro è ...