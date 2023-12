Le strade diventano intelligenti per ridurre incidenti ed emissioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Telecamere, sensori, architetture digitali, algoritmi, intelligenza artificiale. La Milano-Serravalle e le sue tangenziali, snodo cruciale dell'economia, dell'operosità lombarda, del turismo culturale e sportivo nonché, nel 2026, delle Olimpiadi invernali, spinge sull'innovazione per trasformare l'infrastruttura viaria in una vera e propria smart road, una strada intelligente, in grado di migliorare e decongestionare i flussi di traffico, diminuire gli, aumentare la sicurezza, offrire nuovi servizi ai viaggiatori e prepararsi ad un futuro non troppo lontano, quando le auto saranno capaci di camminare da sole. «Milano-Serravalle», spiega il Presidente della società Beniamino Lo Presti, «concepisce il dettame dell'innovazione aderendo alla filosofia positivista di Auguste Comte: creare e favorire un generale miglioramento agli utenti in ordine alle condizioni ...