Le sigarette elettroniche sono dannose | l’allarme dell’Oms

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Pubblicato il 15 Dicembre, 2023 “Lee impazzano tra i giovani”. L’Oms lanciaavvertendo su come sia necessario e urgente regolamentare l’uso delle e-cig (a oggi ben 88 Paesi non l’hanno ancora fatto). Con campagne di marketing aggressive, che utilizzano personaggi dei cartoni animati, sempre nuovi gusti e aromi, l’industria del tabacco spinge sulleper reclutare fumatori tra i giovani e i giovanissimi. Attraverso i social media e gli influencer questi prodotti raggiungono un target di consumatori a partire dagli 8 anni d’età, osserva l’Oms. Lecon la nicotinaper la salute come le ...